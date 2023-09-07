وزير الصناعة: استيراد سيارات OPEL و JAC بعد الشروع في بناء المصانع

وزير الصناعة: استيراد سيارات OPEL و JAC بعد الشروع في بناء المصانع

أكد اليوم الخميس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن زمن منح رخص الاستيراد لعلامة ما دون بناء المصنع انتهى

وأوضح عون، أن علامتي جاك وأوبل تحصلتا على الاعتماد وعندما تقومان ببناء مصنعيهما ستُمنح لهما رخص الاستيراد.

وكشف عون في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية وهران، إنه تم منح شركتي جاك وأوبل الاعتماد لتصنيع واستيراد السيارات.

وأوضح وزير الصناعة، أن هاتين العلامتين ستتمكان مع نهاية السنة الجارية من استيراد السيارات رفقة “فيات”، مؤكدا أن المجال مفتوح لكل المستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجنبيين بالشراكة مع مؤسسات وطنية.

رمزي أحمد توميات

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