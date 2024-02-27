وزير الصحة يشرف على لقاء خاص حول الملف الالكتروني للمريض DEM

أشرف وزير الصحة ,عبد الحق سايحي, أمس، بمقر الوزارة, على لقاء خاص حول الملف الالكتروني للمريض DEM, و ذلك في إطار مشروع رقمنة القطاع.

وجاء اللقاء, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة, بمشاركة المدراء العامون للمراكز الإستشفائية الجامعية و مدراء المؤسسات العمومية الإستشفائية و مدراء الصحة و السكان للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.

و قد أكد الوزير في اللقاء, على اعتماد نظام الرقمنة كآلية حديثة التسيير إلى جانب اعتماد الملف الطبي الالكتروني للمريض على أن هذه العملية جاءت تتفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضمان أفضل تكفل بالمرضى من خلال تمكينه من الولوج إلى مختلف المؤسسات الصحية ومنه تسهيل الحصول على أفضل الخدمات.

وشدد الوزير, على أن هذا النظام الذي تم تحيينه أكثر من مرة يعد أداة من شانها إن تسهل كافة الاجراءات التي يتوجب على المريض القيام بها في كل مرة على اعتبار أن الملف الالكتروني للمريض يشمل كل المعلومات الطبية و الشخصية و الادارية المسجلة بطريقة إليكترونية في ملف طبي خاص بكل مريض يوفر للمتعاملين في الصحة من أطباء و ممرضين و اداريين وغيرهم امكانية الاطلاع على ملف المريض و تاريخه العلاجي من أي مؤسسة صحية بفضل الترقيم التعريفي الذي يمنح له وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية من جهة و تجنيب المريض مشقة و عناء التنقل بالملفات الطبية الورقية.

كما حرص الوزير على التأكيد بان الدولة مستعدة لتوفير كل الإمكانيات المالية مشيرا إلى أنها لم تدخر أي جهد لتحسين و تطوير القطاع الصحي من خلال تخصيص الموارد المادية اللازمة لذلك.

سهام قريمش

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