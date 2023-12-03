وزير الشؤون الدينية يستقبل المقررة الأممية المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان

3 ديسمبر، 2023

استقبل اليوم الأحد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور.

وجاء في منشور لوزارة الشؤون الدينية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك :” استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولو التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر”.

رمزي أحمد توميات

3 ديسمبر، 2023

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