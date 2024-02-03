حاملا رسالة خطية من الرئيس تبون…عطاف يحل بطرابلس

3 فبراير، 2024

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أحمد عطاف، صباح اليوم بطرابلس، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وحسب نص البيان، فقد حمل عطاف رسالةً خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد حرص  رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا

وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.

رمزي أحمد توميات

3 فبراير، 2024

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