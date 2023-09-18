وزير السكن يُحذّر المدراء المتقاعسين

كشف اليوم الإثنين، وزير السكن محمد الطارق بلعريبي عن وجود اتفاقية بين وزارتي السكن والصحة من أجل تحويل التجهيزات العمومية الخاصة بقطاع الصحة إلى قطاع السكن.

وأوضح بلعريبي في ندوة صحفية عقب اجتماعه بمدراء التجهيزات العمومية، أنه وبعد موافقة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، كانت هناك اتفاقية مع وزارة الصحة لتحويل كل التجهيزات العمومية لقطاع الصحة إلى وزارة السكن.

وقال ذات المتحدث أن : “جميع المستشفيات من 60، 80، 120، 240 أو 400 سرير سيتم تحويلها لوزارة السكن حيث سيكون المُشرف على متابعة إنجاز هذه المشاريع”.

وأكد وزير السكن ، أن قطاعه يتوفر على الإمكانيات والمتخصصين لمتابعة هذا النوع من التجهيزات لإنجازها في أقرب وقت، موضحا أن هذه الاتفاقية جاءت لوضع حد للتأخر في إنجاز المستشفيات على المستوى الوطني.

كما شدد نفس المسؤول أن اللهجة مع مدراء التجهيزات العمومية المتقاعسين، حيث قال: “تقييم الإطارات في القطاع متواصل، وسنقوم بالإجراءات اللازمة ضد التقاعس والتأخر”.

ليديا كبيش

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