وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الحرائق بعين بنيان

قدم اليوم الإثنين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، واجب العزاء للعائلة التي فقدت 7 أفراد جراء الحرائق الأخيرة التي نشبت بعدد من ولايات الوطن.

وكان مراد مرفوقا بكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، أين قدما تعازي رئيس الجمهورية لعائلات زنود، اوشيش و قجتول ضحايا الحرائق، كما قدما لهم الاعانات التضامنية التي أقرها.

و أكد الوزير أن المصاب جلل داعيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته و يرزق ذويهم جميل الصبر و السلوان و مؤكدا حرص السلطات العمومية على مرافقة عائلات الضحايا لتجاوز هذا الظرف العصيب.

كما شدد ذات المتحدث على ان الدولة جندت كل الوسائل البشرية و المادية بما في ذلك الوسائل الجوية لمجابهة الحرائق و حماية الأرواح.

هذا وأشاد وزير الداخلية بالمساهمة البطولية للمواطنين و الحس التضامني الكبير كأحد سمات تلاحم الجزائريين.

وللتذكير، فان حصيلة ضحايا الحرائق بلغت 34 قتيلاً، من بينهم عشرة من عناصر الجيش الوطتي الشعبي.

رمزي أحمد توميات

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