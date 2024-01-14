وزير الداخلية يعاين ببلدية جديوية في غليزان المشاريع الجوارية ذات الأثر المباشر على المواطن

خصّ إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلدية جديوية، بزيارة معاينة للمشاريع الجوارية ذات الأثر المباشر على المواطن، في إطار زيارة العمل والتفقد التي يجريها بولاية غليزان.

و اطّلع مراد حسب بيان وزارة الداخلية، على ظروف التمدرس من إطعام وتدفئة، وكذا التكفل الصحي و فك العزلة، كما استمع لانشغالات بعض المواطنين بخصوص النقائص الواجب استدراكها، وأسدى في شأنها تعليمات للسلطات المحلية تحت اشراف الوالي الجديد، بتكثيف العمل الميداني والجواري وايلاء الأولوية للتكفل بالانشغالات الحيوية ضمن برامج دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

و في ذات السياق، ذكّر الوزير بالعناية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتسهيل استفادتهم من المرافق العمومية الأساسية، مشيدا بالنتائج الايجابية التي حققها برنامج الاستدراك التنموي بمناطق الظل والواجب مواصلة العمل وفق نهجه ضمن التخطيط التنموي المحلي للبرامج العادية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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