وزير الداخلية يشرف على مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف بسوق أهراس

8 فبراير، 2024

حل اليوم الخميس وزير الداخلية ابراهيم مراد بولاية سوق أهراس للاشراف على مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف

8 فبراير، 2024

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