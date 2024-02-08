الرئيسية/الأولى/وزير الداخلية يشرف على مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف بسوق أهراس وزير الداخلية يشرف على مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف بسوق أهراس 8 فبراير، 2024 حل اليوم الخميس وزير الداخلية ابراهيم مراد بولاية سوق أهراس للاشراف على مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لمجازر ساقية سيدي يوسف شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 8 فبراير، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة