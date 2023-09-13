وزير الداخلية و الوفد المرافق له يحظون باستقبال من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وزير الداخلية و الوفد المرافق له يحظون باستقبال من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

اُستُقبل، إبراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية رفقة كل من وزير الصحة، و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، و كذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بالعاصمة الليبية طرابلس، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، حسب ما كشفه بيان وزارة الداخلية.

و بالمناسبة، نقل الوفد الجزائري تعازي رئيس الجمهورية و الحكومة و الشعب الجزائري لشقيقه الليبي إثر المصاب الجلل الذي مسّ البلاد جرّاء الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية، مجدّدين تضامن الجزائر اللامشروط مع ليبيا و استعدادها للوقوف إلى جانبها لتجاوز مخلّفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة، حسب ذات المصدر.

كما أكّد الوفد الوزاري انطلاق الجزائر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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