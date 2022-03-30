وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الجزائر

30 مارس، 2022

وصل صبيحة اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الى الجزائر في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد ضمن جولة شملت أيضا كل من المملكة المغربية وفلسطين المحتلة.

ومن المنتظر أن يستقبل بلينكن من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره رمطان لعمامرة، لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وكذا إلى التعاون التجاري وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيشرف، وزير الخارجية الأمريكي خلال هذه الزيارة على فتح جناح بلاده بصفتها ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي، كأكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.

ليديا كبيش

30 مارس، 2022

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