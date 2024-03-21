وزير التعليم العالي يقف على عدد من مشاريع القطاع بجامعة خميس مليانة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كمال بداري، اليوم، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بزيارة عمل و تفقد إلى جامعة الشهيد الجيلالي بونعامة، بخميس مليانة، و هذا بحضور السلطات المحلية لولاية عين الدفلى، وعلى رأسهم والي الولاية، عبد الغاني فيلالي.

وأشرف كمال بداري، خلال هاته الزيارة، بالقطب الجديد للجامعة، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي، بالإضافة إلى تدشين 6000 مقعد بيداغوجي.

كما قام وزير التعليم العالي، بزيارة معرض خاص بالمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، ضمن القرار 1275، أين وقف على براءات الاختراع لطلبة الجامعة، و كذا زيارة ركن النشاطات الرياضية الخاصة بالطلبة، والإصدارات العلمية والابتكارية للأساتذة من مختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلى وضع حيز الخدمة رئاسة الجامعة الجديدة، و تدشين مقر مديرية الخدمات الجامعية.

و بالقطب القديم لجامعة خميس مليانة، قام الوزير بداري، بزيارة مقرات الواجهات الخاصة التي تضم، حاضنة الأعمال الجامعية، مركز تطوير المقاولاتية، ومخبر الذكاء الاصطناعي، مركز دعم التكنولوجيا و الإبتكار، مكتب الربط المؤسسة-الجامعة، الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية NESDA، إضافة إلى دار الذكاء الاصطناعي.

شرف الدين عبد النور

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