وزير التعليم العالي: تعزيز نقاط التكوين في العلوم الطبية

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، بخصوص جديد التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا 2024، وأهم مستجدات الدخول الجامعي المقبل 2025-2024، عن تعزيز نقاط التكوين في العلوم الطبية، والتي وصلت إلى 16 نقطة تكوين على المستوى الوطني.

وتم حسب الوزير بداري، فتح 07 ملحقات على مستوى 07 مؤسسات جامعية، بكل من قالمة، خميس مليانة، المدية، تبسة، تامنغست, سوق أهراس وخنشلة، تابعة لكليات الطب بكل من جامعات الجزائر 1، عنابة، البليدة 1، وجامعة باتنة 2، ليبلغ عدد ملحقات الطب 21 ملحقة تابعة لكلية الطب على المستوى الوطني.

وكشف بداري، في ذات السياق، عن فتح تكوين في شعبة طب الأسنان بجامعة الأغواط، وملحقة لنفس الشعبة بجامعة غرداية تابعة لكلية الطب لجامعة الجزائر 1.

كما تم-يضيف الوزير-فتح نقاط تكوين في علوم البيطرة بجامعتي معسكر والمدية.

شرف الدين عبد النور