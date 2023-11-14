وزير التعليم العالي: إنشاء مؤسسات ناشئة الطريق الأفضل لخلق الثروة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جعل الجامعة في صلب اهتماماته لما تلعبه من دور مهم في بحث وتعليم وخلق الثروة.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أشغال أيام المقاولاتية الموجهة للشباب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة

وأبرز بداري أن هدف الجامعة هو التكوين الذي يعتبر جواز سفر يُمكن للطالب العبور به لعالم الشغل، مضيفا أن قطاعه “اتجه لخلق الثروة ومناصب الشغل لأننا نعتقد أن طريق إنشاء أعمال فردية ومؤسسات ناشئة هو الحل الأفضل”.

وأوضح ذات المتحدث، أن الدور الذي يجب على الجامعة أن تلعبه للمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد وجد ضالته في التعاون مع رجال الأعمال ووزارة المؤسسات الناشئة، مشيرا أن أبواب الجامعة بمختلف هياكلها تبقى مفتوحة لمرافقة الطلبة حاملي المشاريع.

وأضاف الوزير بالقول: “هذا التكامل الذي يحدث بين الجامعات ووزارة المؤسسات الناشئة هو ما يُمكننا من إحداث قفزة نوعية في خلق الثروة”

في حين اعتبر بداري أن العالم اليوم “تغير فيه نمط استهلاكنا وأصبح يرتكز على كل ما له علاقة مع التكنولوجيا والصناعات الحديثة

رمزي أحمد توميات

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