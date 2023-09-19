وزير التربية: معايير توظيف الأساتذة تتبع القوانين والحاجة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أن عمليات توظيف الأساتذة في القطاع تتم وفقاً للقوانين النافذة وتحت مراعاة الحاجة الفعلية، بهدف ضمان استدامة جودة المنظومة التربوية.

و قامت وزارة التربية الوطنية، بتحديد 18 حالة يمكن فيها اللجوء إلى توظيف المدرسين المتعاقدين، حيث يُمكن استدعاؤهم خلال العام الدراسي بناءً على معايير محددة.

وتشمل هذه الحالات حسب وزير التربية، الشغور المؤقت للوظائف المالية بسبب عطلة الأمومة، العطل المرضية الطويلة، وعطل خاصة لأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى تسخير الموظفين كأعضاء في لجان مراقبة الانتخابات وغيرها من الحالات المحددة.

و كشف وزير التربية أنه في إطار تعزيز التعليم والمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنظومة التربوية، يتم توظيف المدرسين المتعاقدين في الوقت الذي تظهر فيه حاجة ملحة لتعويض الشواغر المؤقتة أو الدائمة.

كما يتم استدعاؤهم على مدار العام الدراسي بما يتلاءم مع احتياجات المدارس والمؤسسات التعليمية، مضيفا أن الأساتذة المتعاقدين يمكن أن يتم توظيفهم في أي وقت خلال العام الدراسي، وليس فقط في بدايته، يختم الوزير.

خديجة مقداد

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