وزير التربية: سيتم تحسين وتفعيل امتحان تقييم المكتسبات وسنرى نتائجه

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن امتحان تقييم المكتسبات يعد أول تجربة هذه السنة. وسيتم العمل على تحسينه شكلا ومضمونا.

وجاء هذا التصريح على هامش ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات، الذي عقد اليوم بالثانوية الرياضية بالقبة في العاصمة

وأوضح بلعابد، أنه تم إعطاء الفرصة لكل المتدخلين والفاعلين ، ما سمح بفسح المجال للجميع للحصول. على نسخة ثانية من هذا الامتحان ستجيب لكل مستلزمات التنظيم الجيد لهذا الامتحان.

وأضاف ذات المتحدث أنه بموجب هذا الامتحان تم اكتشاف بعض الثغرات والفجوات لدى التلاميذ المنتقلين من السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة الأولى متوسط كانت تشكل عائقا واشكالا في التحصيل الدراسي ونتائجهم في التعليم المتوسط.

كما نوه وزير التربية الوطنية بأن هذا الامتحان سيتم تحسينه وتفعيله وتفعيل مخرجاته، أين سيتم رؤية كيفية تحسن هذا المنظور وتحسن نتائج التلاميذ بعد هذه المعالجة.

في حين اشار نفس المسؤول الى أن هذه المعالجة لاتتم فقط في السنة الاولى من مرحلة التعليم المتوسط بل تكون كذلك في على مستوى السنة الختكسة من التعليم الابتدائي.

وبهذه المناسبة هنأ بلعابد كل الاساتذة بعودتهم اليوم إلى المؤسسات التربوية وشكرهم على مجهوداتهم المبذولة.

رمزي أحمد توميات

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