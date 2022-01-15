عقد اليوم السبت وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لقاء مع نقابة مفتشي التربية، أين أكد أن قطاعه سيواصل لقاءاته مع كل النقابات وسيعمل مع الجميع بكل جهد للذهاب نحو قطاع جيد.

وأشاد بلعابد بقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الواقع المعاش بدءا من النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل، ومراجعة القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

كما شدد وزير التربية على ضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا لدى الأسرة التربوية، موضحا أن التلقيح من شأنه أن يحقق المناعة الجماعية ويضمن سلامة الجميع.

رمزي أحمد توميات