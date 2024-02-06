وزير التجارة يشرف على عملية تصدير شحنة من الكوابل والمحولات الكهربائية لمصر و السنغال وساحل العاج

6 فبراير، 2024
أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال زيارة العمل و التفقد لولاية عين الدفلى، اليوم، رفقة والي الولاية، عبد الغاني فيلالي، على إعطاء إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة من الكوابل والمحولات الكهربائية إلى كل من جمهورية مصر، السنغال و ساحل العاج.
كما قام الوزير زيتوني، بزيارة مصنع إنتاج مجنبات الالمنيوم (استثمار تونسي)، حيث أكد في هذا السياق أن الجزائر تشهد تطوراً ملحوظاً في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات من دول العالم العربي، والتي تلعب دورا بارزا في عملية التصدير إنطلاقا من الجزائر، “وأن هذا الارتفاع في تدفق الاستثمارات دليلاً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد الجزائري والإمتيازات التي يمنحها قانون الإستثمار الجديد”، يضيف الوزير.
شرف الدين عبد النور
6 فبراير، 2024

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