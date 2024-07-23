 وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام إلى التحلي بالحياد والصدق خلال الحملة الانتخابية

حث وزير الاتصال محمد لعقاب، وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية المعنية بتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، على التحلي بأخلاقيات المهنة والالتزام بالحياد والصدق خاصة خلال الحملة الانتخابية.

وجاء ذلك في تصريح له على هامش الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي، الذي عُقد بفندق الأوراسي، حيث التقى مع ممثلي وسائل الإعلام.

وتم عقد ملتقى بالتنسيق مع المحكمة الدستورية، أين تم شرح كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والتغطية الصحفية لهذا الحدث الهام.

وقال لعقاب: “التقينا مع ممثلي وسائل الإعلام عديد المرات ونظّمنا ملتقى مع المحكمة الدستورية، أين شرحنا كل ما يتعين على وسائل الإعلام القيام به وأتمنى أن لا تكون فيه تجاوزات”، داعيا الجميع إلى احترام أخلاقيات المهنة.

أما بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة التغطية الإعلامية، أكد وزير الاتصال، أن تنظيم العملية الانتخابية من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي التي تشرف على كل شيء.

وأضاف نفس المسؤول بالقول: “عندما يكون هناك خلل تتصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسلطة ضبط السمعي البصري للتكفل بالتدابير تجاه القنوات السمعية البصرية المعنية”.

وبالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية فقد قال لعقاب:“المادة 80 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية تُخول وزارة الاتصال بحلول محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.

وذكّر ذات المتحدث بالمبادئ التي يجب احترامها من قبل وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، حيث قال “قرار السلطة الوطنية للانتخابات حول كيفيات التغطية الإعلامية للانتخابات كان واضحا ولا لبس فيه، والقوانين المُنظمة للعمل الإعلامي توضح هذه القضية”.

هذا وقد دعا لعقاب، وسائل الإعلام إلى الالتزام بالحياد، وتوضيح برامج المترشحين للمواطنين، مع التوقف عن الدعاية 72 ساعة قبل موعد الاقتراع بما يعرف بمرحلة الصمت الانتخابي”

رمزي أحمد توميات