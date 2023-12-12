وزارة النقل تعلن رفع عدد الرحلات الجوية الدولية لهذه الوجهات

أعلنت وزارة النقل، اليوم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتكفل الأمثل بتنقلات المواطنين من و إلى الجزائر، عن رفع عدد الرحلات الجوية الدولية.

و كشفت وزارة النقل في بيان لها، عن استئناف خط الجزائر – مدريد – الجزائر، بمعدل رحلتين في الأسبوع، و كذا زيادة عدد الرحلات لخط الجزائر – برشلونة – الجزائر، من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.

كما سيتم حسب الوزارة، إعادة تفعيل الرحلات الجوية إلى كل من جمهورية لبنان، و الجمهورية العربية السورية، من خلال

خط الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، إبتداءً من 21 ديسمبر المقبل.

و سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، إبتداءً من 09 جانفي 2024، يضيف المصدر ذاته.

كما أعلنت وزارة النقل عن إطلاق خط جوي جديد على مسار الجزائر – تندوف – أدرار – الجزائر، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، حيث سيُشرع في الإستغلال التجاري لهذا الخط إبتداءً من 17 ديسمبر الجاري.

كما سيتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهذا عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف، والمتعلقة بتلبية طلبات المواطنين و التكفل بتنقلاتهم من و إلى ولايات الجنوب الكبير، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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