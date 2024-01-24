وزارة العمل: صدور الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن صدور الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين « Profil Algérien pour la Sécurité et la Santé au Travail »، وهذا في إطار التزامات الجزائر بحماية صحة وسلامة العمال.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إعداد هذه الصورة البيانية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بالجزائر. وتطبيقا لتوصيات منظمة العمل الدولية، لاسيما أحكام التوصية رقم 197 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

وستسمح هذه الأداة الأساسية بتسليط الضوء على النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيتين والإطار القانوني ذي الصلة.

بالإضافة إلى التعرف على الاستراتيجيات وخطط العمل التي ستنفذها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين، حسب الوزارة.

يشار أن الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين تم إعدادها بالتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في عالم الشغل. لاسيما ممثلي المنظمات النقابية، والخبراء الوطنيين والدوليين، وكذلك السلطات الوطنية المسؤولة عن السلامة والصحة المهنيتين.

كما أكدت ذات المصالح أن الوقاية من المخاطر المهنية. أولوية في السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتمثل حقاً أساسياً لحماية العمال.

في حين نوهت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين من خلال الولوج إلى الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر الرابط التالي : https://www.mtess.gov.dz/pdf/profil-dz-sst-2023.pdf.

رمزي أحمد توميات

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