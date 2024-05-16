وزارة الصناعة تنفي شائعات الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران

أبلغت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم، في بيان لها، الرأي العام، بأن هناك معلومات مغلوطة متداولة عبر وسائط التواصل الإجتماعي، مفادها الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران، بسبب سرقة 132 محرك فيات، وقد ارتبطت صورة علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، بهذه الشائعة.

وعليه، نفت الوزارة، بشكل قاطع، هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وأكدت استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع فيات بوهران بشكل طبيعي.

كما دعت الوزارة، في بيانها، الجميع إلى ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الإنسياق وراء الشائعات والمعلومات الكاذبة.

شرف الدين عبد النور