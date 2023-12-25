وزارة الصناعة تصدر تعليمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية هذا مفادها

أعلنت وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، اليوم، في تعليمة موجهة للمؤسسات الصيدلانية، في إطار تقييم الوضع المتعلّق بالسياسة الوطنية لترقية الصادرات، عن الشروع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2024، في أجل أقصاه 31 جانفي 2024، وذلك عبر البوابة المخصصة للبرنامج التقديري للصادرات المتوفرة على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية،www.miph.gov.dz/mipform/ppe.

و يتعلّق الأمر حسب بيان وزارة الصناعة، بالبرامج التقديرية لتصدير البضائع (مواد صيدلانية ومستلزمات طبية)، والخدمات (بحث تطوير، دراسات عيادية، خبرة، تسويق، برمجيات، نقل…..) وبرامج أخرى.

و تجدر الإشارة إلى أن أي صادرات يتم أخذها بعين الاعتبار في الإجراء المتعلّق بتحديد أسعار الأدوية المصنّعة محلّيا عند خروجها من المصنع PCSU، من خلال معدل الاندماج المحدّد وفق التنظيم المعمول به، حسب ذات المصدر.

كما يعد تقديم البرامج التقديرية للتصدير أمرًا إلزاميًا، بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية التي ليس لديها حتى الآن توقعات تصدير لعام 2024، والتي يجب أن تُدخل إشارة “لا شيء” في نموذج برنامج التصدير المتوقع المذكور أعلاه، مع العلم أن التحديثات قد تحدث طوال عام 2024، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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