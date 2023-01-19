وزارة الشباب والرياضة تشيد بالتنظيم المحكم لمقابلتي الجولة الثانية من الفوج الأول لبطولة “شان”

تقدّم وزير الشباب و الرياضة، عبد الرزاق سبقاق بشكره لجميع الهيئات المعنية التي ساهمت في التنظيم المحكم الذي شهدته مقابلتي الجولة الثانية من الفوج الأول لبطولة “شان” 2022٬ والتي جمعت فريق الموزمبيق ضد الفريق الليبي على الساعة الخامسة مساءا٬ والفريق الوطني ضد الفريق الاثيوبي على الساعة الثامنة ليلا٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وذكر البيان٬بأن الهيئات المعنية بتنظيم بطولة “شان” وضعت مخطط دقيق و فعال٬ سمح بتفادي الأخطاء التي وقعت خلال المقابلة الافتتاحية٬ ومكنت جميع المناصرين و المدعوين من دخول ملعب نلسون مانديلا بطريقة سلسة٬ و دون أي معاناة.

وأضاف البيان٬بأن هذا المخطط يشمل العمل الكبير الذي قامت به قيادة الدرك الوطني في كل محيط الملعب٬ لتسهيل دخول المناصرين الحائزين فقط على تذاكر دخول المقابلتين٫ وكذا تنقل عدد كبير من المناصرين عبر الحافلات المخصصة من طرف السلطات الولائية للجزائر العاصمة٫ السير المحكم لهذه العملية٫فتح جميع أبواب الملعب الخاصة بالسيارات٬ وجود عدد كبير من اللافتات لتوجيه المناصرين٬ توجيه المناصرين إلى الأبواب الإلكترونية الخاصة بالدخول عن طريق المتطوعين وأعوان مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر٬ استعمال كل الأبواب الإلكترونية (54 باب) لتسهيل دخول المناصرين وذلك في كل محيط الملعب٬ خروج المناصرين من الملعب في ظرف قياسي لا يتعدى 15 دقيقة بما فيهم الذين كانوا على متن سياراتهم.

وأوضح البيان٬بأن كل هذه الإجراءات الصائبة نتج عنها دخول كل المناصرين والمدعوين الحائزين على تذاكرهم الالكترونية إلى الملعب٬ والذي بلغ عددهم الاجمالي 34.390 مناصر، وذلك بالرغم من حداثة الملعب ولعب مباراتين فقط (المقابلة التجريبية والمقابلة الافتتاحية).

كما شدد الوزير على ضرورة احترام المناصرين للارشادات والتوجيهات المسداة من طرف القائمين على التنظيم٬ ومواصلة المشاركة بنفس العزيمة والروح الرياضية العالية ونفس الانضباط٬ والصورة المثالية الرائعة التي رسمتها الجماهرية الجزائرية في كل الملاعب التي تحتضن شان الجزائر2022٬يختم البيان.

حورية سعداوي

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