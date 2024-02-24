وزارة الداخلية تعلن اتخادها كافة الترتيبات الضرورية بالمعبر الحدودي الجزائري الموريتاني قصد فتحه

أعلمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، في بيان لها، اليوم، باتخادها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، إبتداءً من يوم أمس الجمعة، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص، وضمان سلاستها، دخولا و خروجا، من و إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و ذلك بالموازاة مت فتحه أمام الحركة التجاري.

و تندرج هذه الإجراءات، حسب ذات البيان، تجسيدا للإرادة السياسية لرئيسي جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي الجزائري الموريتاني، و التنمية المشتركة و حسن الجوار، و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة بمناسبة تدشين المعبرين الحدودين الثابتين، بين الجزائر و موريتانيا، و الذي أشرف عليه مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم 22 فيفري الجاري.

شرف الدين عبد النور

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