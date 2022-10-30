وزارة الخارجية: ننتظر من الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بتنفيذ بنود إعلان الجزائر

أكد اليوم الأحد سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية صالح بوشة، على أن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة القمة العربية، مبرزا أن رئيس الجمهورية سهر شخصيا على رعاية مبادرة لم الشمل الفصائل الفلسطينية. والتي خلصت بإعلان الجزائر

وقال بوشة في تصريح خص به قناة النهار، :”ننتظر من الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بتنفيذ بنود إعلان الجزائر في ظل الوضع الحالي الصعب بفلسطين، لاسيما مع ممارسات الاحتلال والاعتداءات المتكرر بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني”.

وللتذكير، فقد وقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق إعلان الجزائر خلال مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية. برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما تجدر الاشارة الى أن أشغال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية، جرت بقصر الأمم في نادي الصنوير بالعاصمة.

رمزي أحمد توميات

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