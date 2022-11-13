وزارة الخارجية تدعو الجزائريين المتواجدين باسطنبول مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات التركية (بيان)

على إثر الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة “تقسيم” في مدينة إسطنبول التركية، تتابع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبر القنصلية العامة الجزائرية في اسطنبول، عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في هذه المنطقة.

وتود الوزارة أن تطمئن أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين مواطنينا إثر هذا الانفجار، وتدعو الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة اسطنبول إلى مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات التركية.

كما تشجع الوزارة الرعايا الجزائريين في هذه المدينة على البقاء في تواصل دائم مع القنصلية العامة الجزائرية في اسطنبول من خلال أرقام الهاتف التالية:

00 90 212-356 95 16

00 90 212-356 95 17

00 90 212-356 95 18

معجب بهذه: إعجاب تحميل...