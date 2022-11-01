وزارة الاتصال ترد على الإدعاءات الكاذبة لنقابة الصحافة المغربية

أكدت وزارة الاتصال أن تغطية فعاليات القمة العربية بالجزائر، تتم وفق الأطر والتنظيمات المعمول بها، بما فيها الإجراءات الخاصة بالاعتماد والمُلزمة لجميع الإعلاميين الجزائريين والأجانب على حد سواء وبدون أي تمييز أو استثناء وفي الآجال المحددة.

وردّت وزارة الاتصال في بيان لها، على بعض الردود بشأن تصريح منسوب لنقابة الصحافة بالمغرب بخصوص عدد من صحفيي هذا البلد والذين حلوا بالجزائر بدافع تغطية فعاليات القمة العربية .

حيث قالت أنه “يُجانب الحقيقة ولا يحتكم للموضوعية، كون السعي لتغطية حدث إقليمي بهذا الحجم دون الحصول على اعتماد مسبق أمر يخلو من المصداقية ويدعو للتساؤل والاستغراب”.

وأكدت الوزارة أن هذه المغالطة تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي سُجلت خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران خلال جوان الفارط، والتي ككل مرة لا تعدو كونها محاولة فاشلة للتشويش على ما يتحقق في الميدان بشهادة الجميع.

لاسيما وأن الصحافة الدولية المعتمدة لتغطية أشغال القمة العربية بالجزائر قد أشادت بالمستوى الرفيع لظروف العمل الإعلامي والوسائل المتاحة للقيام بهذه المهمة النبيلة.

ليديا كبيش

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