وزارة الإتصال تُنبّه وكالات الإنتاج السمعي البصري

ذكّرت وزارة الإتصال، في بيان لها، اليوم، كافة المنتجين ووكالات الإنتاج السمعي البصري الحاصلين على رُخص التصوير من مصالح الوزارة، على ضرورة الالتزام بمحتوى رخصة التصوير الممنوحة والتقيّد بالتعهد الممضي عليه بعد استلام الرخصة، وذلك بعد الملاحظات التي سجّلتها الوزارة حول مختلف البرامج الرمضانية.

كما بلّغتهم الوزارة، في هذا الإطار، أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب رُخص التصوير و/أو إدراجهم ضمن المنتجين ووكالات الإنتاج الممنوعين من الحصول على رخص التصوير مستقبلا.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...