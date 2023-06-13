هكذا علق محمد زرواطي عقب تسليط العقوبة عليه

13 يونيو، 2023
هكذا علق محمد زرواطي عقب تسليط العقوبة عليه

علّق رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي على القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط أمس، و الذي أفاد بمعاقبته بالحرمان من أداء مهامه مع الفريق لمدة سنتين كاملتين.

و تعرض زرواطي لعقوبة الإيقاف من طرف لجنة الانضباط و التي فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بسبب تصريحاته الإعلامية ضد مسؤولين في الرابطة.

هذا و نشرت الصفحة الرسمية لنادي شبيبة الساورة على “فايسبوك”، تصريحات محمد زرواطي بعد العقوبة المسلطة، حيث قال: “صرحت لوسائل الإعلام بخصوص اختلاس أموال الرابطة المحترفة الأولى و الكرة الجزائرية من طرف مدوار وحاشيته فقام بمعاقبتي بسنتين”.

وأضاف زرواطي: “كنت أنتظر أن تكون لجنة الانضباط حيادية، لكن رئيسها مصباح كمال يبرهن يوماً بعد يوم أنه مجرد دمية متحركة تابعة لمدوار”.

كما قال رئيس شبيبة الساورة في تصريحاته : “كل هذا من أجل حرماني من حضور الجمعية العامة للفاف لكي لا أكشف المزيد من فضائح مدوار أمام رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الفيدرالي”.

شرف الدين عبد النور

13 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

السفير عبداوي: نجاحات الجزائر أزعجت دوائر خارجية

7 نوفمبر، 2022

مرشح للرئاسيات الفرنسية : الجزائر عاملت ماكرون مثل التلميذ

11 نوفمبر، 2021

الفريق شنقريحة يستقبل رئيس أركان دولة أنغولا

15 فبراير، 2022

السعودية تسمح لهذه الفئة بأداء فريضة العمرة بلا قيود

13 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: