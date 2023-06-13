هكذا علق محمد زرواطي عقب تسليط العقوبة عليه

علّق رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي على القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط أمس، و الذي أفاد بمعاقبته بالحرمان من أداء مهامه مع الفريق لمدة سنتين كاملتين.

و تعرض زرواطي لعقوبة الإيقاف من طرف لجنة الانضباط و التي فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بسبب تصريحاته الإعلامية ضد مسؤولين في الرابطة.

هذا و نشرت الصفحة الرسمية لنادي شبيبة الساورة على “فايسبوك”، تصريحات محمد زرواطي بعد العقوبة المسلطة، حيث قال: “صرحت لوسائل الإعلام بخصوص اختلاس أموال الرابطة المحترفة الأولى و الكرة الجزائرية من طرف مدوار وحاشيته فقام بمعاقبتي بسنتين”.

وأضاف زرواطي: “كنت أنتظر أن تكون لجنة الانضباط حيادية، لكن رئيسها مصباح كمال يبرهن يوماً بعد يوم أنه مجرد دمية متحركة تابعة لمدوار”.

كما قال رئيس شبيبة الساورة في تصريحاته : “كل هذا من أجل حرماني من حضور الجمعية العامة للفاف لكي لا أكشف المزيد من فضائح مدوار أمام رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الفيدرالي”.

شرف الدين عبد النور

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