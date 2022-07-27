هذه هي الأمراض المتنقلة يجب التصريح بها وطنيا ودوليا

27 يوليو، 2022
صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يحدد قائمة الأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري.
وجاء هذا المرسوم التنفيذي بناء على تقرير وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، والدستور في مادتيه 112-5 و141 الفقرة الثانية منه.
وأوضح المرسوم، أنه سيتم تحيين قائمة الأمراض المتنقلة، حسب الوضع الوبائي للبلاد. كاشفا أنه تم تكليف مهمة تحيين القائمة  بموجب قرار من وزير الصحة.
في حين تم تقسيم  القائمة إلى جزئين، حيث يتعلق بصنفي الامراض ذات التصريح الإجباري تحت مراقبة وطنية ودولية.
أما الأمراض التي  يجب التصريح بها وطنيا، فهي تسمم وشيقي، داء البروسيلات، الجمرة الخبيثة، السعال الديكي، ديفتريا، زحار أميبي وعصوي، داء المشوكات.
رمزي أحمد توميات
27 يوليو، 2022

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