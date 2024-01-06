هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

قامت صفحة طريقي التابعة للدرك الوطني، اليوم السبت، بنشر تنبيه للسائقين يخص الطرقات المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب المصدر فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مغلق بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولان بلدية إيبودرارن.

وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن.

الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى إشلاظن بلدية أيلولة أومالو.

بالاضافة كذلك الى الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج الشريعة بلدية بن زيكي، والطريق الولائي رقم 128الرابط بين بلديتي بوغني وذراع بن خدة بالضبط على مستوى قنطيجة بلدية معاتقة مغلق بسبب تراكم الأتربة.

أما بولاية البويرة، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة تيزي نيكولال بلدية الصحاريج مغلقين بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول وتيكجدة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

رمزي أحمد توميات

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