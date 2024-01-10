هذه آخر مستجدات المسجلين عبر منصة “FNPOS” و100 نقطة للتقييم

كشفت إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”، عن إحصاء أزيد من ثمانين ألف مسجلا عبر منصتها الرقمية للراغبين في الحصول على إعانة السكن الريفي المقدرة بخمسين مليون سنتيم.

وكشف المدير العام للصندوق ياسين طبال، في تصريح للنهار أونلاين، أنه ومنذ انطلاق العملية يوم الثاني من جانفي الجاري وإلى غاية الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم. بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الرقمية 82 ألف و800 مسجلا.

أما عن الولايات التي احتلت الصدارة من حيث عدد الطلبات كشف طبال أنها تشمل الجنوب والهضاب العليا. قبل أن يشير هنا إلى أن الدورة الأولى ستنتهي يوم الواحد وثلاثين من الشهر.

لتشرع مصالحه في دراسة الملفات من خلال عملية تقييم أولى تكون مبنية على مائة نقطة، ثم نشرع في إرسال رسائل نصية قصيرة على شاكلة إستدعاءات لإيداع الملفات. “توجيه الاستدعاءات يكون حسب كوطة كل ولاية” يضيف ذات المتحدث.

وفي هذا الصدد، أوضح طبال أنه مثلا الولاية التي لديها 1000 إعانة تعطى الأولوية فيها للمسجلين الأوائل عبر المنصة الرقمية والبقية تنتظر دورها إلى حين إطلاق الدورة الثانية لعمليات التسجيل بمعنى أول بأول”.

ومن ضمن الشروط الأساسية التي وضعتها إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، تلك المتعلقة بإحضار محضر معاينة من قبل المحضر القضائي للتأكد من عدم استكمال أشغال السكن الريفي.

هذا ومقارنة بآخر حصيلة مقدمة، فإن عدد المسجلين عبر المنصة قبل تاريخ انتهاء الدورة يفوق بكثير عدد الإعانات المحددة من قبل السلطات بستين ألف.

رمزي أحمد توميات

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