هذا هو تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كشفت لجنة الترشيحات، عن موعد بداية استقبال ترشيحات الراغبين في رئاسة الفاف، كما حددت موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية، حسب ما كشفته مصادر إعلامية.

وحددت لجنة الترشيحات حسب ذات المصادر، موعد فتح باب الترشيحات للراغبين في رئاسة الفاف و الذي سيكون يوم الأحد المقبل الموافق لـ30 من شهر جويلية الجاري.

كما حددت ذات الهيئة، يوم 4 سبتمبر المقبل، كتاريخ لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف، تضيف المصادر ذاتها.

و سيكمل خليفة جهيد زفيزف، على رأس أكبر هيئة كرة قدم بالجزائر، العهدة الأولمبية الخاصة بالفترة ما بين 2021 إلى 2025.

شرف الدين عبد النور

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