هذا هو تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف

27 يوليو، 2023
هذا هو تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف
هذا هو تاريخ انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف

الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كشفت لجنة الترشيحات، عن موعد بداية استقبال ترشيحات الراغبين في رئاسة الفاف، كما حددت موعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية، حسب ما كشفته مصادر إعلامية.

وحددت لجنة الترشيحات حسب ذات المصادر، موعد فتح باب الترشيحات للراغبين في رئاسة الفاف و الذي سيكون يوم الأحد المقبل الموافق لـ30 من شهر جويلية الجاري.

كما حددت ذات الهيئة، يوم 4 سبتمبر المقبل، كتاريخ لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف، تضيف المصادر ذاتها.

و سيكمل خليفة جهيد زفيزف، على رأس أكبر هيئة كرة قدم بالجزائر، العهدة الأولمبية الخاصة بالفترة ما بين 2021 إلى 2025.

شرف الدين عبد النور

27 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

مستشار الرئيس الصحراوي: قرار المحكمة الاسبانية تاريخي، وننتظر محاكمة قادة الاحتلال المغربي على جرائمهم ضد الشعب الصحراوي

2 يونيو، 2021

تسجيل 84 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

6 نوفمبر، 2021

الإرهابي المكنى “أبة” يسلم نفسه للسلطات العسكرية بالناحية السادسة

27 يناير، 2021

الوزير الأول: أكثر من 6 ملايين عملية دفع عبر الأنترنت سنة 2021

23 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: