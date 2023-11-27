عدل3…هذا ما قاله بلعريبي عن موعد الإنطلاق وطريقة الإكتتاب وثمن السكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي،. عن وضع فوج عمل على مستوى الوزارة. والذي يعمل على التحضير لإطلاق عدل 3 حيث يقوم بتحيين المراسيم التنفيذية للإنطلاق في المشروع.

وأوضح بلعربي، من ولاية بشار، أن الإكتتاب سيكون رقميا، في كل مراحله “0 ورق”، حيث سيعتمد في التسجيلات على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي للمكتتبين.

أما بالنسبة لموعد الإنطلاق في التسجيلات، فأكد ذات المتحدث، أنه سيكون قبل السداسي الأول لسنة 2024. تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية. حيث سيتم الإنطلاق في الإكتتاب وفي الإنجاز لأن نفس فريق العمل يقوم بمعاينة القطع الأرضية الخاصة بالمشروع، على مستوى كل الولايات.

وبخصوس شروط الإكتتاب، طمأن الوزير، يأنه لا يوجد تحديد لسن المتقدمين للإكتتاب في سكنات عدل 3 مشيرا إلى نقطة مهمة بخصوص ثمن المساكن، أين قال أن قيمتها ستتغير مقارنة بصيغتني عدل 1 وعدل 2. لأن كل المواد التي تدخل في إنجاز سكنات عدل عرفت ارتفاعا، وهو ما سيتم أخذه بعين الإعتبار.

وفي هذا الصدد، أوضح بلعريبي، أن الفرق الوحيد، في الصيغة الجديدة لعدل، سيكون في قيمة السكن، بسبب ارتفاع قيمة مواد البناء، مع الأخذ بعين الإعتبار، مدخول المواطنين

رمزي أحمد توميات

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