هذا ما قاله وزير ااشؤون الدينية عن وفاة معتمرة جزائرية في تركيا

هذا ما قاله وزير ااشؤون الدينية عن وفاة معتمرة جزائرية في تركيا

تطرق اليوم الخميس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في مجلس الأمة الى حادثة وفاة جزائرية عائدة من العمرة في تركيا، أين أكد أن فئة الحجاج تحتاج رعاية خاصة، متسائلا عن كيفية اختيار الوكالات؟

وأكد بلمهدي أنه بإمكان الحاج تقديم احتجاجه في حال ما اذا طلبت منه الوكالة دفع مبالغ اضافية. مقابل خدمات اضافية. كاشفا أن هناك وكالات تمت معاقبتها لاخلالها بالتزاماتها.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” في موسم الحج ترتفع الانتقادات. الخدمات التي يتلقاها الحاج. تأمين التأشيرة ودفع رسومها، تذكرة السفر، التأطير. منحة الحج، تأمين الفنادق، النقل، تأمين نقل الأمتعة، الاعاشة في عرفات. حتى الرسوم لدخول مكة وارتفعت”.

كما أبرز وزير الشؤون الدينية، أن تأخر تنظيم الحج كان من جانب المملكة العربية السعودية. ومع ذلك استطاعت البعثة أن تجد فنادق منافسة مصنفة بـ “أ” جيد حدا وتصنيف “ب” و “س” متوسط”. مشيرا إلى أن عملية المعاينة تمت من طرف لجنة مختصة.

في حين أكد نفس المسؤول على أن الحج هذه السنة كان ناجحا حيث تم تقديم 2200 درس وموعظة. حلقات الذكر 130 ألف. وأكثر من 476 فوج.

ليديا كبيش

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