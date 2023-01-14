هذا ما جاء في تصريحات الماجيك عقب فوز منتخبه الأمس

14 يناير، 2023

عبر مدرب المنتخب المحلي عبد المجيد بوقرة٬ عن رضاه بالفوز الذي حققه الخضر المحليون ضد نظيره الليبي بنتيجة هدف لصفر٬في بداية مشاوره في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2022.

وقد صرح بوقرة في الندوة الصحفية التي جرت الأمس عقب إنتهاء المباراة الافتتاحية٬ بأن المنتخب اللليبي منافس قوي و يحسن اللعب٬و هوا ماحرم المنتخب المحلي فرض لعبه٬مشيرا إلى أن المنتخب اللليبي من المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل لافت للانتباه على المستوى التكتيكي.

ولقد حسم الخضر المحليون مواجهة الافتتاح بالفوز رغم التذبذب في الأداء و والمستوى في بعض الفترات٬حيث أكد بوقرة بأن “الفوز مهم جدا، في بداية السباق عن اللقب، و أؤكد اننا حقّقنا الأهم دون النظر غلى الاداء و المستوى”٬

وفي ذات السياق صرح الماجيك : “المهم في بعض المباريات هو الفوز لا غير حتى وان لم نلعب جيّدا”.

حورية سعداوي

14 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

وسيط الجمهورية: سجل الشكاوى أداة لتحسين أداء المرافق العمومية

27 ديسمبر، 2022

تسجيل هزة أرضية بقوة 2.2 بالبويرة

11 يناير، 2023

المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور

12 نوفمبر، 2020

الجزائر-إيطاليا: تعاون اقتصادي استراتيجي ينبغي تعزيزه

6 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: