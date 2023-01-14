هذا ما جاء في تصريحات الماجيك عقب فوز منتخبه الأمس

هذا ما جاء في تصريحات الماجيك عقب فوز منتخبه الأمس

عبر مدرب المنتخب المحلي عبد المجيد بوقرة٬ عن رضاه بالفوز الذي حققه الخضر المحليون ضد نظيره الليبي بنتيجة هدف لصفر٬في بداية مشاوره في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2022.

وقد صرح بوقرة في الندوة الصحفية التي جرت الأمس عقب إنتهاء المباراة الافتتاحية٬ بأن المنتخب اللليبي منافس قوي و يحسن اللعب٬و هوا ماحرم المنتخب المحلي فرض لعبه٬مشيرا إلى أن المنتخب اللليبي من المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل لافت للانتباه على المستوى التكتيكي.

ولقد حسم الخضر المحليون مواجهة الافتتاح بالفوز رغم التذبذب في الأداء و والمستوى في بعض الفترات٬حيث أكد بوقرة بأن “الفوز مهم جدا، في بداية السباق عن اللقب، و أؤكد اننا حقّقنا الأهم دون النظر غلى الاداء و المستوى”٬

وفي ذات السياق صرح الماجيك : “المهم في بعض المباريات هو الفوز لا غير حتى وان لم نلعب جيّدا”.

حورية سعداوي

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