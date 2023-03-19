هذا تاريخ خروج أول سيارة “FIAT” من مصنع وهران

هذا تاريخ خروج أول سيارة “FIAT” من مصنع وهران

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الأحد، عن تاريخ خروج أول سيارة “فيات” FIAT من مصنع وهران.

و أوضح عون أن أول سيارة FIAT مصنوعة في لجزائر تكون في نوفمبر أو ديسمبر كأقصى تقدير، مضيفا بالقول:” إنه سيقوم غدا بزيارة تفقدية لمصنع فيات بوهران للمعاينة ومدى جاهزيته”.

وأوضح ذات المتحدث أن تسويق أول سيارة سيسمح بالقضاء على أزمة السيارات مشددا على أن مسلسل أزمة السيارات سينتهي وذلك بفضل مجهودات قطاع الصناعة وتوجيهات رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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