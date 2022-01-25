هذا أهم ما انبثق عن الندوة المشتركة للرئيس تبون ونظيره السيسي

25 يناير، 2022
كشف اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن زيارته إلى مصر مكنت من إجراء محادثات ثرية ومثمرة، تندرج في سياق التشاور المستمر حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بالبلدين، ةمساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا الى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر الرئيس تبون  خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي،عن سعادته بتواجده على أرض جمهورية مصر العربية، مجددا شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وشدد الطرفان على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها البلدين، على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية واستراتيجية. في مد جسور التعاون بالعرب في القارة الأسياوية.
وقال ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون:”بالتأكيد، فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين، قد أخذ حيزا من المحادثات”.
وتناول الرئيسان البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي، على وجه الخصوص والذي سيبقى هدفا متجددا في إستراتيجية التعاون الجزائري-المصري الافريقي، والجزائري المصري العربي  بالإضافة إلى مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء العربية أو الإفريقية أو التحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا.
كما خلصت هذه المحادثات إلى التوافق توافقا تاما في الرؤى ووجهات النظر وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر والتي سيتم إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول الى التوافق والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة، تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة، وعلى ضرورة إدراك مجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما انطوى عليه بأجندات علنية أو خفية.
رمزي أحمد توميات

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