نصّاب في قبضة شرطة العاصمة بعد أن سلب ضحاياه أزيد من 7 مليار سنتيم

نصّاب في قبضة شرطة العاصمة بعد أن سلب ضحاياه أزيد من 7 مليار سنتيم

تمكّنت شرطة الجزائر العاصمة، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر الوسطى، الأسبوع المنصرم، من إلقاء القبض على نصاب، تمكن من الاحتيال على 17 ضحية أوهمهم بالحصول على سكنات، مقابل ذلك سلب منهم مبالغ مالية قدر إجمالها بحوالي 07 مليار سنتيم.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ الضحايا تقدموا إلى مصالح الشرطة، فور نشر نداء للجمهور عبر الصفحة الرسمية لفايسبوك شرطة العاصمة، بعد إلقاء القبض عليه.

المشتبه فيه، الذي كان محل أمرين بالقبض عن قضيتي إصدار شيك دون رصيد والتزوير في محررات بنكية، تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا، عن جنحة النصب وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا، يختم البيان.

ش.ن

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