نصّاب في قبضة شرطة العاصمة بعد أن سلب ضحاياه أزيد من 7 مليار سنتيم       

30 نوفمبر، 2023

تمكّنت شرطة الجزائر العاصمة، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر الوسطى، الأسبوع المنصرم، من إلقاء القبض على نصاب، تمكن من الاحتيال على 17 ضحية أوهمهم بالحصول على سكنات، مقابل ذلك سلب منهم مبالغ مالية قدر إجمالها بحوالي 07 مليار سنتيم.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ الضحايا تقدموا إلى مصالح الشرطة، فور نشر نداء للجمهور عبر الصفحة الرسمية لفايسبوك شرطة العاصمة، بعد إلقاء القبض عليه.

المشتبه فيه، الذي كان محل أمرين بالقبض عن قضيتي إصدار شيك دون رصيد والتزوير في محررات بنكية، تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا، عن جنحة النصب وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا، يختم البيان.

ش.ن

 

30 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

ولد السالك:مغامرات محمد السادس وفريقه التوسعية في الصحراء الغربية محكوم عليها بالفشل

9 مارس، 2021

رئيس الجمهورية يستقبل من قبل نظيره الإيطالي

26 مايو، 2022

تسمم 5 أشخاص بغاز أكسيد الكربون بسعيدة

27 يناير، 2023

الشيخ فركوس و حركة الماك الإرهابية

18 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: