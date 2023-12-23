نحو طرح منتج بنكي إسلامي جديد لتمويل المؤسسات بمختلف أنواعها

يعتزم بنك الجزائر الخارجي قريبا طرح منتج بنكي إسلامي جديد لتمويل المؤسسات بمختلف أنواعها، إضافة إلى منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة خلال السنة القادمة 2024، حسب ما كشف عنه مدير الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي حسام عكاشة.

وأوضح عكاشة في تصريح لـوأج أن ذلك سأتي ضمن خطة تنموية تعتمد على إطلاق منتجات إسلامية جديدة ومبتكرة، لتمويل المؤسسات والأفراد.

وأضاف ذات المتحدث أن المنتج الجديد الذي ينتظر إطلاقه بعد استصدار رخصة تسويقه من بنك الجزائر، سيُضاف إلى المنتجات العشرة التي يتم تسويقها حاليا.

والمتمثلة في حساب الوديعة الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، الحساب الجاري الإسلامي، حساب الاستثمار الإسلامي المطلق، المرابحة العقارية، مرابحة التجهيزات، مرابحة السيارات، إجارة المعدات المنقولة ومرابحة السلع وتمويل السلم

أما بخصوص تمويل السيارات، قال المسؤول:”أنه تزامنا مع بداية التصنيع محليا أصبح بإمكان الزبائن الأفراد لدى بنك الجزائر الخارجي طلب منتج مرابحة السيارات لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة، مع نسبة هامش ربح ثابتة تقدر بـ 7.5 بالمائة سنويا لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات وبشروط بنكية تنافسية”.

وأبرز مدير الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي أنه بإمكان المؤسسات أيضا الاستفادة من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر منتج إجارة المعدات المنقولة”.

وأكد عكاشة على أهمية التدابير التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي الجديد والتي عززت مكانة الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية في الجزائر في انتظار صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون التي ستعطي لا محالة دفعة قوية أكثر لهذا النشاط المصرفي الإسلامي

رمزي أحمد توميات

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