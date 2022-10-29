نائب وزير خارجية السعودية: المملكة و الجزائر لديهما الكثير من المشتركات

29 أكتوبر، 2022

أورد نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وليد بن عبد الكريم الخريجي، أن المملكة العربية السعودية و الجزائر لديهما الكثير من المشتركات.

وأكد الخريجي، في تصريح صحفي، أنّ لقاءه مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، كان مثمراً، مشيرا إلى أنّ الجزائر والمملكة العربية السعودية لديها عدّة مشتركات.

ولفت ذات المتحدث، الى وجود تنسيق بين البلدين بشأن القمة العربية الـ 31 التي ستحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، أين قال :”نسقنا في أعمال الدورة التي تعقد اليوم” .

وللتذكير، فقد حل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بالجزائر العاصمة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ليديا كبيش

29 أكتوبر، 2022

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