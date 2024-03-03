مهرجانات ثقافية دولية ووطنية و محلية جديدة

أعلنت وزارة الثقافة و الفنون، في بيان لها، اليوم، عن صدور مجموعة من القرارات الوزارية في الجريدة الرسمية لشهر فيفري من سنة 2024، و ذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتحقيق العدالة الثقافية وتنفيذا لالتزامات وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، خلال زياراتها الميدانية و أمام نواب البرلمان بغرفتيه والمتعلقة بإعادة هيكلة المهرجانات الثقافية و إعادة النظر في توزيعها الجغرافي، وفي إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين الموروث الثقافي الجزائري وتنشيط المشهد الثقافي والفنّي في الجزائر، وخاصة بالولايات الجديدة. و تضمنت الجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 2024، حسب بيان وزارة الثقافة، صدور قرارين جديدين بخصوص تأسيس مهرجانات في الولايات العشر المستحدثة، تمثلت في القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445، الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية “القراءة في احتفال”. في الولايات العشر المستحدثة: تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت، والمغير والمنيعة، و قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445، الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات الشعبية في الولايات العشر المستحدثة، تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت. والمغير والمنيعة.

كما تضمنت الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 2024، صدور أربعة (04) قرارات جديدة متعلقة بتأسيس مهرجانات ثقافية دولية، وطنية ومحلية، تمثلت في القــرار المــؤرخ في 11 جمــادى الثانيــة عــام 1445، الموافــق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للفيلم القصير بولاية تيميمون، و القــرار المــؤرخ في 11 جمــادى الثانيــة عــام 1445، الموافــق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لقصر المنيعة القديم بولاية المنيعة، وكذا القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق ل 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجـان ثقـافي وطـني للموسيقى والأغنية الشاوية بولاية خنشلة، إضافة إلى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق ل 25 جانفي سنة 2024، يتضمن تأسيس مهرجـان ثقـافي وطـني للثقافة والتراث النايلي بولاية الجلفة.

و يقوم تأسيس هذه المهرجانات الثقافية، على مبدأ الاستشراف الاقتصادي والاستثمار الثقافي الذي تسعى من خلاله وزارة الثقافة والفنون إلى جعل هذه التظاهرات مُنتِجة ومساهمة في الاقتصاد الوطني وفي الفعل الثقافي والتراثي عموما.

شرف الدين عبد النور

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