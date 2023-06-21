من ولاية سكيكدة… توفيق حكار يشرف على الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز

و يهدف هذا المنتدى حسب ذات البيان، إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات خاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتطوير الكفاءات.

و عرف المنتدى حضور الأمين العام للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول مرفوقا بأعضاء الأمانة، بالإضافة إلى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز الممثلين للدول الأعضاء البالغ عددهم ثمانية عشر (18) دولة، يضيف البيان.

كما شهد المنتدى قبل انطلاقه، تدشين قاعة المحاضرات الجديدة للمعهد الجزائري للبترول بمدرسة سكيكدة من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك بمعية الأمين العام للمنظمة، والتي أُطلق عليها اسم المدير الأسبق للمعهد الجزائري للبترول التابع لولاية سكيكدة وممثل الجزائر للمنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول الراحل ” محمد الطاهر أكرديدة”، وتعتبر هذه القاعة لبنة أخرى تضاف إلى صرح المعهد، حسب بيان سوناطراك.

للتذكير، فإن تنظيم فعاليات هذا المنتدى، جاء بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها أمانة المنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول على مستوى معاهد التكوين والبحث التابعة لبعض الدول الأعضاء، والتي وقع خلالها اختيارالمعهد الجزائري للبترول نظير دوره المحوري ومحصلة التجارب والخبرات التي اكتسبها في مجال التكوين وتطوير الكفاءات على مستوى القارة الإفريقية والبلدان الاخرى، يختم بيان مجمع سوناطراك.

شرف الدين عبد النور