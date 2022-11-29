من خلال وزير الأشغال العمومية…الجزائر تشارك في أشغال المجلس الوزاري العربي للمياه بمصر

يقوم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل، بزيارة عمل إلى مصر، للمشاركة في أشغال الدورة ال14 للمجلس الوزاري العربي للمياه ومكتبه التنفيذي الذي تترأسه الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة أن هذه الدورة ستسمح بتبادل الآراء والتشاور مع الوزراء العرب والخبراء والفاعلين في مجال الري لمواجهة مختلف التحديات, أبرزها التغيرات المناخية وما سببته من عجز مائي في العديد من الدول العربية, بما يشجع العمل العربي المشترك قصد تحقيق الامن المائي للبلدان العربية.

وبالموازاة مع أشغال الدورة ال14 للمجلس الوزاري العربي للمياه بمصر، سيشارك الوزير في فعاليات المؤتمر الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار “الأمن المائي العربي من اجل الحياة والتنمية والسلام”، وفقا لذات المصدر.

ف.س

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