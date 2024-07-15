من بينهم 7 طلاب من دول افريقية… تخرّج 81 طالبا من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي هذه السنة

من بينهم 7 طلاب من دول افريقية… تخرّج 81 طالبا من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي هذه السنة

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، على احتفالية تخرج الدفعة التاسعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للسنة الدراسية 2023-2024.

وذكّر الوزير بن طالب، في كلمته، بتأكيده خلال افتتاح السنة الدراسية 2023-2024، على ضرورة مواكبة التحولات والتطورات في مجال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للرفع من مستوى تكوين نوعي متخصص يضمن الكفاءة والمهارة للطلبة، ويسهل عملية انخراطهم في مسار التنمية، وكذا الاندماج في محيطيهم الاقتصادي الاجتماعي.

وهو ما توفره-يضيف وزير العمل في ذات السياق- التخصصات الأربع التي تخرج منها هذه السنة 81 طالبا بما في ذلك 7 طلاب من الدول الافريقية، يتوزعون على تخصصات 4 وهي: أنظمة الاعلام الآلي لمنظمات الحماية الاجتماعية وتضم 19 طالبا، قانون الحماية الاجتماعية وتضم 21 طالبا، إدارة استراتيجية وعملية لمنظمات الحماية الاجتماعية وتضم 22طالبا، حساب المخاطرة في الحماية الاجتماعية وتضم 19طالبا.

شرف الدين عبد النور

النص الكامل لكلمة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب خلال اشرافه على احتفالية تخرج الدفعة التاسعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للسنة الدراسية 2023-2024.

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

أسرة المجاهد بوسنان بومنجل،

السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق،

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

السيد والي الجزائر،

سعادة سفير جمهورية مالي،

سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

سعادة سفير جمهورية النيجر،

سعادة سفير جمهورية التشاد،

السيد مدير عام افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

السَّيِّد ممثل وزارة الدفاع الوطني ،

السيد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني،

السيد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني،

إطارات القطاع،

مدير المدرسة وفريقه البيداغوجي والإداري،

الطلبة الأعزاء،

أسرة الإعلام، ضيوفنا الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية، أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الأكارم ولكل من لبى دعوتنا، لمشاركتنا احتفالية تخرج الدفعة التاسعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للسنة الدراسية 2023-2024.

وهو تقليد دأب عليه قطاعنا لتثمين جهود هذا الصرح الأكاديمي، من طلبة وأساتذة وطاقمه الإداري، كما تعبر هذه الاحتفالية بصدق عن كبير الاهتمام الذي توليه السلطات العليا، للتعليم والبحث والتكوين والتأطير لمواردها البشرية، من أجل توفير مستمر للكفاءة والجودة التي تتطلبها مجالات التنمية الوطنية.

وأغتنم هذه المناسبة التي تزامنت مع الذكرى السنوية لعيدي الاستقلال والشباب لأتقدم باسمكم جميعا ومن خلالكم بأصدق الأمنيات لعائلة المجاهد بوسنان بومنجل الذي تتشرف الدفعة التاسعة من الطلبة بحمل اسمه، وهو وسام شرف وفخر الأبناء حين يحفظون وديعة الآباء وأمانة الأسلاف الذين ضحوا من أجل استرجاع السيادة الوطنية، رحم الله شهداء الجزائر وحفظ الله آباءنا المجاهدين،

كما أتوجه بخالص التهاني لطلبتنا الأعزاء من الدفعة التاسعة،لعائلاتهم بدوام السعادة ومزيد من النجاح في مسارهم المهني والاجتماعي.

(مبروك عليكم)

واسمحوا لي هنا، أن أخص بالتهنئة طلبة المدرسة المتخرجين من البلدان الشقيقة مالي موريتانيا النيجر والتشاد، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم المهني باستثمار تحصيلهم العلمي وتكوينهم المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي لصالح دولهم، وأن يكونوا سفراء مدرستهم للتواصل والتبادل في مجال الحماية الاجتماعية بين أبناء القارة الافريقية.

السيدات والسادة الحضور، أبنائي الطلبة

لقد سبق لي أن أكدت خلال افتتاح السنة الدراسية 2023-2024، على ضرورة مواكبة التحولات والتطورات في مجال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للرفع من مستوى تكوين نوعي متخصص يضمن الكفاءة والمهارة لطلبتنا ويسهل عملية انخراطهم في مسار التنمية، وكذا الاندماج في محيطيهم الاقتصادي الاجتماعي ،

وهو ما توفره التخصصات الأربع التي تخرج منها هذه السنة 81 طالبا بما في ذلك 7 طلاب من الدول الافريقية الشقيقة، ويتوزعون على تخصصات 4 وهي:

– أنظمة الاعلام الآلي لمنظمات الحماية الاجتماعية وتضم 19 طالبا،

– قانون الحماية الاجتماعية وتضم 21 طالبا،

– إدارة استراتيجية وعملية لمنظمات الحماية الاجتماعية وتضم 22طالبا،

– حساب المخاطرة في الحماية الاجتماعية وتضم 19طالبا.

وأغتنم هذه الفرصة لأخاطب طلبتنا الأعزاء، على المساهمة القوية والفعالة عبر المبادرات والابتكارات التي من شأنها تعزيز دوركم الحيوي في رسم سياسات مستقبلية تكون أكثر ازدهارا وأكثر تطورا، من خلال الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها وتثمين الانجازات وتطوريها.

السيدات والسادة،

لقد عملنا على تعزيز دور المدرسة من خلال جملة من الإجراءات التنظيمية تمثلت في :

1- مشروع وزاري مشترك يعدل المشروع الوزاري المشترك المؤرخ في 16ماي 2016 ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وذلك استنادا للتعليمية رقم 229 الصادرة عن ديوان الوزير الأول المؤرخة في 26 سبتمبر 2023،من أجل تفعيل جهاز الأمن الداخلي في المؤسسة ،حيث تم فتح 16منصب شغل.

2- مشروع قرار وزاري مشترك، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها ، تماشيا مع تحويل المدرسة من “مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-51 ، وفقا لمشروع المرسوم الوزاري المشترك الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة وتنظيم خدماتها التقنية.

كما تم تحيين المحتوى الأكاديمي لمشاريع التخصصات في الماستر، وكذا تغطية بعض المجالات الحيوية لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع التوجهات الجديدة للقطاع من جهة ومن جهة أخرى استجابة للشروط البيداغوجية.

وهنا أحيي أخي وزميلي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الدعم الذي يوفره قطاعكم للمدرسة في مجال التأطير والتكوين والتأهيل، فشكرا لكم السيد الوزير ،والشكر موصول لإدارة المدرسة وأساتذتها على الجهد المبذول في مجال التكوين والتأهيل لفائدة الطلبة.

في ختام كلمتي، أجدد شكري لضيوفنا الكرام الذين شاركونا هذه المناسبة وقاسمونا فرحة التخرج لطلبة الدفعة التاسعة مع عائلاتهم فهنيئا لطلبتنا وهنيئا لأوليائهم، ودامت أفراح الجزائر في ظل مسيرة الإنجازات .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.