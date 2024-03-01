منتدى الدول المصدرة للغاز : تسخير إمكانيات كبيرة للصحافة من أجل إنجاح قمة الجزائر

منتدى الدول المصدرة للغاز : تسخير إمكانيات كبيرة للصحافة من أجل إنجاح قمة الجزائر

سخّرت الجزائر إمكانيات مادية و بشرية كبيرة من أجل إنجاح التغطية الإعلامية للقمة ال7 لمنتدى رؤساء و حكومات الدول المصدرة للنفط، التي تحتضنها من 29 فبراير الى 2 مارس الجاري.

و في هذا الإطار, تم تخصيص مركز إعلامي لفائدة الإعلاميين المعتمدين و أعضاء الوفود الرسمية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحالي”، الذي يحتضن أشغال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز.

ويحتوي هذا المركز الذي يتكفل بإدارته كل من المركز الدولي للصحافة و المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي و التلفزيوني على كافة التجهيزات اللوجستية و الخدماتية.

ومن أجل تسهيل عمل الاعلاميين, تم تخصيص لهذا الغرض أربع استوديوهات وفق المعايير الدولية للقنوات الاجنبية تضمن البث على مدار 24 ساعة.

كما تم تجهيز ست استوديوهات إذاعية، تم وضع إثنين منها تحت خدمة الإذاعات الأجنبية إلى جانب تخصيص قاعتين للتركيب والرسم الالكتروني (انفوغرافيا) مجهزة ب 30 محطة.

هذا وقد تم توفير قاعتين للإعلاميين مجهزتين ب 150 جهاز حاسوب موصول بأنترنت عالي التدفق مع تجهيز كل قاعة بشاشة عملاقة للنقل المباشر لأشغال القمة.

وتم توفير 20 مكتبا مجهزا بخدمة الأنترنت وأجهزة الاعلام الآلي للقنوات الأجنبية موصولة بالمحطة الدولية للبث لمتابعة أشغال القمة ناهيك عن استوديوهات وبلاطوهات لبث وتسجيل برامج التغطية الخاصة واللقاءات.

كما وُضع بالمناسبة دليل إعلامي يشمل كافة المعلومات و الإرشادات و الترتيبات التنظيمية المتخذة من أجل تسهيل مهام الصحفيين والإعلاميين للقيام بها في أحسن الظروف.

ويتضمن الدليل الاعلامي كل المعلومات و البيانات التي يحتاجها ممثلو وسائل الاعلام الوطنية و الدولية، و كذا الجوانب العملية للتغطية الإعلامية لاجتماع القمة و الاجتماعات التحضيرية و ما تم اتخاذه من تدابير و توفيره من خدمات طيلة مدة و جودهم بالجزائر.

و للتكفل التام بالوفود الإعلامية الأجنبية, تم توفير 14 مؤسسة فندقية لإقامة الوفود, إلى جانب توفير خدمات النقل و الإطعام.

ويعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز يشكلون معا 72 بالمائة من احتياطي العالمي للغاز و 44 بالمائة من الانتاج العالمي.

ويهدف المنتدى إلى بلورة رؤية مشتركة للدول المشاركة لضمان التنسيق التعاون وتعزيز قدرتهم في التخطيط وإدارة مواردهم الغازية المشتركة قصد دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.

وتجدر الاشارة إلى أن الجزائر تلعب دورا أساسيا في المنطقة باعتبارها من بين الدول المؤسسة للمنتدى , فضلا عن احتضانها لمعهد أبحاث الغاز.

شرف الدين عبد النور

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