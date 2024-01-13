منتخب كوت ديفوار يتجاوز غينيا بيساو بثنائية في افتتاح مباريات “الكان”

تغلّب منتخب كوت ديفوار مستضيف الدورة، اليوم، على نظيره منتخب غينيا بيساو، بثنائية نظيفة، في ملعب الحسن واتارا، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في إفتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من فعاليات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وسجل أهداف المنتخب الإيفواري كل من اللاعب سيكو فوفانا، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، و كذا اللاعب جين كراسو في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني، ليتصدر منتخب كوت ديفوار مجموعته مؤقتا في انتظار مباراة الغد بين منتخب نيجيريا و غينيا الاستوائية، لحساب ذات المجموعة.

شرف الدين عبد النور

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