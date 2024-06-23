أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطاف، على انطلاق ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية.

و جرت فعاليات هذا الملتقى، بفندق الأوراسي، بالعاصمة، بحضور عدد من المشاركين، من بينهم، رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولى، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، إضافة إلى ممثلي أرباب العمل، و ممثلي المؤسسات الإقتصادية.

ويسعى هذا الملتقى، لإلقاء الضوء على أهمية مجالس رجال الأعمال المشتركة في ترقية التجارة الخارجية، و حث المتعاملين الإقتصاديين على الانخراط في هذه المجالس، وتحديد العراقيل والعقبات التي تعيق السير الحسن لمجالس رجال الأعمال.

كما جاء هذا الملتقى أيضا، من أجل التفكير والتباحث حول إعداد منهجية فعالة لتنظيم سير المجالس، وتقييم نشاط مجالس الأعمال الجزائرية الأجنبية التي تم تأسيسها، واقتراحات أعضاء المجالس، بصفة خاصة، و كذا المتعاملين الإقتصاديين بصفة عامة.

شرف الدين عبد النور