مكالمة هاتفية تجمع أحمد عطاف بنظيرته السينغالية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع ياسين فال، وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال.

وأعرب الوزير عطاف مجددا لنظيرته السنغالية، عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية السنغالية, معبرا لها عن تمنياته الخالصة بالنجاح في الاضطلاع بالمهمة ذات الثقة الكبيرة التي تم تكليفها بها.

واغتنم أحمد عطاف هذه الفرصة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، ليؤكد لنظيرته السنغالية على الإرادة السياسية والعزيمة الراسخة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إدخال العلاقة الأخوية القائمة بين الجزائر والسنغال، في مرحلة جديدة من التضامن الكبير والتعاون المعزز في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين.

شرف الدين عبد النور