مقتل 56 شخصا وإصابة 595 آخرين في اشتباكات السودان

16 أبريل، 2023

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل 56 مدنيا وإصابة 595 شخصا بينهم عسكريون منهم عشرات من الحالات الحرجة.

وجاء في بيان للجنة أن الاشتباكات التي دارت أمس السبت بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

وقالت اللجنة: “إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزل ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم”.

رمزي أحمد توميات

16 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة المجاهدين تنظم مسابقة وطنية لإنجاز شعار الذكرى 60 لعيد الاستقلال

16 سبتمبر، 2021

وزير الطاقة يستقبل نظيره الصحراوي

11 أبريل، 2021

وزارة التعليم العالي: هكذا يتم تغيير التوجيهات بين الجامعات

11 نوفمبر، 2020

المنتدى الإجتماعي العالمي يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير ويتضامن مع نضال المرأة الصحراوية

7 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: