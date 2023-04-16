مقتل 56 شخصا وإصابة 595 آخرين في اشتباكات السودان

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل 56 مدنيا وإصابة 595 شخصا بينهم عسكريون منهم عشرات من الحالات الحرجة.

وجاء في بيان للجنة أن الاشتباكات التي دارت أمس السبت بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

وقالت اللجنة: “إننا نهيب بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزل ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم”.

رمزي أحمد توميات

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